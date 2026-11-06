Илон Маск слишком поздно осознал последствия предоставления спутниковой связи Starlink Украине и теперь пытается дистанцироваться от её военного применения. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, американский миллиардер не может снять с себя ответственность за использование разработанных им технологий в боевых действиях, даже если сегодня выступает против продолжения конфликта.

«Да, Маск прозрел поздно и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей бандеровским тварям. Его хвалёная связь применялась всё время и для ударов по гражданским объектам», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Политик убеждён, что предприниматель с самого начала понимал, каким образом Украина может использовать спутниковую систему. По мнению зампреда Совбеза, разделение на гражданский Starlink и военный Starshield не освобождает его от моральной ответственности за последствия боевых действий. Медведев также предположил, что даже один из богатейших людей планеты не способен полностью самостоятельно определять политику своей компании, поскольку зависит от американских властей.

Отдельное внимание он уделил изменению отношения к Маску в США. Медведев напомнил, что бизнесмена уже обвиняли в предательстве американских интересов, а некоторые критики, по утверждению политика, даже призывали расправиться с ним по примеру супругов Юлиуса и Этель Розенберг. Их казнили в 1953 году после осуждения по делу о шпионаже в пользу СССР.

Зампред Совбеза связал происходящее с политическими переменами в Вашингтоне. Он подчеркнул, что подходы администраций Джо Байдена и Дональда Трампа к украинскому конфликту различаются, однако это не отменяет роли, которую SpaceX уже сыграла в нём.

«Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны», — заявил Медведев.

В завершение политик заметил, что осознание собственных ошибок всё же лучше, чем отказ от раскаяния. При этом он использовал латинское выражение Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus, которое переводится как «Лжецу не верят, даже когда он говорит правду».

Поводом для комментария стал репост Илона Маска в соцсети X. Предприниматель распространил публикацию аккаунта Whole Mars Catalog, автор которой назвал ошибкой передачу Украине тысяч бесплатных терминалов Starlink и многомиллионное финансирование их обслуживания. В записи утверждалось, что связь, предназначавшаяся для мирного населения, впоследствии стала инструментом управления боевыми беспилотниками. Сам Маск дополнительных комментариев к репосту не оставил.

Споры вокруг спутниковой связи особенно обострились в октябре. Тогда Маск обвинил ВСУ в нарушении правил использования Starlink для наступательных операций. Компания SpaceX ввела технические ограничения, которые, по словам предпринимателя, должны были предотвратить подобное применение коммерческого сервиса. Украинские представители оспорили его обвинения, настаивая, что для военных задач используется отдельная система Starshield.

Конфликт вокруг Starlink уже выводил разногласия между Медведевым и Маском на совершенно другой уровень. Как рассказывал Life.ru, 4 октября зампред Совбеза предупредил о риске настоящей космической войны из-за возможных действий против российской спутниковой группировки «Рассвет». Поводом стали предложения Киева ограничить работу российской системы через Международный союз электросвязи. Медведев тогда заявил, что попытка уничтожить отечественные спутники может повлечь ответные действия против американской орбитальной инфраструктуры. Он даже сравнил возможное падение спутников Starlink с игрушками, осыпающимися с засохшей новогодней ёлки. Спустя три недели сам Маск предупредил, что уничтожение спутников способно вызвать цепную реакцию столкновений на орбите. По оценке миллиардера, огромное количество образовавшихся обломков может сделать околоземное пространство практически непригодным для использования. Именно поэтому он настаивал, что Starlink должен сохранять гражданское назначение и не превращаться в инструмент наступательных военных операций.