Игрок сборной Португалии Диогу Далот присоединился к многочисленным футболистам, которые прощаются с Криштиану Роналду после его решения завершить выступления за национальную команду.

Защитник оставил короткое, но эмоциональное обращение к многолетнему капитану.

«Ты заставил нас мечтать, заставил поверить и заставил ПОБЕЖДАТЬ! Спасибо, кумир», — написал Далот.

Эти слова особенно символичны для поколения нынешних игроков сборной. Когда Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году, Далоту было всего четыре года. Спустя годы он сам оказался с CR7 в одной национальной команде, а также успел поиграть вместе с ним за «Манчестер Юнайтед».

Роналду завершил карьеру в сборной после 23 лет выступлений. В своём прощальном обращении он отдельно говорил о молодых футболистах и новых поколениях, которые должны продолжать мечтать и верить, что способны достичь прежде недостижимого.

Для Португалии CR7 стал не только рекордсменом по голам, но и капитаном команды, выигравшей Евро-2016 и два розыгрыша Лиги наций. Именно эту роль — человека, который научил новое поколение верить в победу, — и подчеркнул Далот в своём обращении.