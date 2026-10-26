Диплом и красивое резюме уже не спасают: HR-эксперт назвал новый способ оценки сотрудников

Работодателям стоит проверять профессиональные навыки кандидатов на реальных задачах, а не ориентироваться только на дипломы, опыт и перечисленные в резюме технологии. Особенно это касается специалистов, которые заявляют об умении работать с искусственным интеллектом. Об этом эксперт Роман Шинкаренко рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, владение нейросетями само по себе ещё не делает человека ценным сотрудником. Гораздо важнее, способен ли он понять, где технология действительно полезна, встроить её в рабочий процесс и проверить полученный результат.

«Поэтому я бы смотрел не на то, сколькими сервисами человек умеет пользоваться, а на то, умеет ли он с их помощью закрывать задачи», — пояснил Шинкаренко.

Особенно внимательно оценивать реальные достижения эксперт рекомендует при найме фрилансеров и внештатных исполнителей. В таких случаях компании нужен не столько человек с определённой профессией, сколько специалист, способный решить конкретную задачу в установленный срок.

Помочь с проверкой компетенций может портфолио. Причём работодателю стоит изучать не только готовый результат, но и то, как кандидат пришёл к нему: какую проблему решал, какие инструменты использовал и почему выбрал именно такой подход. По мнению Шинкаренко, подробный разбор одного проекта порой говорит о профессионализме больше, чем несколько строк в резюме.

Эксперт также отметил растущий спрос на универсальных сотрудников, способных совмещать знания из разных областей. На фоне развития искусственного интеллекта особую ценность приобретают умение критически оценивать информацию и способность применять технологии для решения практических задач.