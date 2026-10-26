Диплом и красивое резюме уже не спасают: HR-эксперт назвал новый способ оценки сотрудников
HR-эксперт Шинкаренко призвал оценивать навыки соискателей по реальным задачам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Работодателям стоит проверять профессиональные навыки кандидатов на реальных задачах, а не ориентироваться только на дипломы, опыт и перечисленные в резюме технологии. Особенно это касается специалистов, которые заявляют об умении работать с искусственным интеллектом. Об этом эксперт Роман Шинкаренко рассказал в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, владение нейросетями само по себе ещё не делает человека ценным сотрудником. Гораздо важнее, способен ли он понять, где технология действительно полезна, встроить её в рабочий процесс и проверить полученный результат.
«Поэтому я бы смотрел не на то, сколькими сервисами человек умеет пользоваться, а на то, умеет ли он с их помощью закрывать задачи», — пояснил Шинкаренко.
Особенно внимательно оценивать реальные достижения эксперт рекомендует при найме фрилансеров и внештатных исполнителей. В таких случаях компании нужен не столько человек с определённой профессией, сколько специалист, способный решить конкретную задачу в установленный срок.
Помочь с проверкой компетенций может портфолио. Причём работодателю стоит изучать не только готовый результат, но и то, как кандидат пришёл к нему: какую проблему решал, какие инструменты использовал и почему выбрал именно такой подход. По мнению Шинкаренко, подробный разбор одного проекта порой говорит о профессионализме больше, чем несколько строк в резюме.
Эксперт также отметил растущий спрос на универсальных сотрудников, способных совмещать знания из разных областей. На фоне развития искусственного интеллекта особую ценность приобретают умение критически оценивать информацию и способность применять технологии для решения практических задач.
Ранее Life.ru рассказывал, что заученные ответы могут помешать кандидату успешно пройти собеседование. Аналитик объяснила, что работодатели всё чаще обращают внимание на реальные примеры из профессионального опыта, а не на идеально сформулированные, но шаблонные ответы. По её словам, гораздо важнее показать собственный ход мыслей и умение справляться с нестандартными задачами.