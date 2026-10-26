Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 11:20

Диплом и красивое резюме уже не спасают: HR-эксперт назвал новый способ оценки сотрудников

HR-эксперт Шинкаренко призвал оценивать навыки соискателей по реальным задачам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работодателям стоит проверять профессиональные навыки кандидатов на реальных задачах, а не ориентироваться только на дипломы, опыт и перечисленные в резюме технологии. Особенно это касается специалистов, которые заявляют об умении работать с искусственным интеллектом. Об этом эксперт Роман Шинкаренко рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, владение нейросетями само по себе ещё не делает человека ценным сотрудником. Гораздо важнее, способен ли он понять, где технология действительно полезна, встроить её в рабочий процесс и проверить полученный результат.

«Поэтому я бы смотрел не на то, сколькими сервисами человек умеет пользоваться, а на то, умеет ли он с их помощью закрывать задачи», — пояснил Шинкаренко.

Особенно внимательно оценивать реальные достижения эксперт рекомендует при найме фрилансеров и внештатных исполнителей. В таких случаях компании нужен не столько человек с определённой профессией, сколько специалист, способный решить конкретную задачу в установленный срок.

Помочь с проверкой компетенций может портфолио. Причём работодателю стоит изучать не только готовый результат, но и то, как кандидат пришёл к нему: какую проблему решал, какие инструменты использовал и почему выбрал именно такой подход. По мнению Шинкаренко, подробный разбор одного проекта порой говорит о профессионализме больше, чем несколько строк в резюме.

Эксперт также отметил растущий спрос на универсальных сотрудников, способных совмещать знания из разных областей. На фоне развития искусственного интеллекта особую ценность приобретают умение критически оценивать информацию и способность применять технологии для решения практических задач.

Как обратить на себя внимание, если на вакансию претендуют тысячи: лайфхаки от HR-эксперта
Как обратить на себя внимание, если на вакансию претендуют тысячи: лайфхаки от HR-эксперта

Ранее Life.ru рассказывал, что заученные ответы могут помешать кандидату успешно пройти собеседование. Аналитик объяснила, что работодатели всё чаще обращают внимание на реальные примеры из профессионального опыта, а не на идеально сформулированные, но шаблонные ответы. По её словам, гораздо важнее показать собственный ход мыслей и умение справляться с нестандартными задачами.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Работа
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar