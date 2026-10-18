«Гладкие, но пустые»: Россиян предупредили о главных ошибках на собеседовании

Заучивание идеальных ответов — самая частая ошибка на собеседовании, рассказала аналитик Карина Остроносова. По её словам, работодателю важно понять ход мыслей кандидата и убедиться, что его слова подкреплены реальным опытом.

«Такие ответы слышны с первых секунд. Они гладкие, но пустые. Интервьюер мгновенно это считывает», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Ещё один промах — подробно пересказывать карьерную биографию, не объясняя, какую задачу компании соискатель способен решить. Эксперт посоветовала учитывать особенности продукта, рынка и текущие потребности бизнеса.

Собеседование также помогает самому кандидату оценить работодателя. Отсутствие вопросов о команде, принятии решений и критериях успеха повышает риск несовпадения ожиданий. Даже сильный специалист может не вписаться в коллектив.

Попытку выглядеть безупречно специалист считает вредной стратегией: готовность разбирать собственные неудачи показывает зрелость и открытость к обратной связи. Конкретика нужна и при объяснении мотивации. Работодатель хочет понимать, какие задачи интересны человеку и какие условия для него принципиальны.

Ранее рекрутер объяснила, почему опытные специалисты стали соглашаться на должности ниже прежнего уровня. Среди причин — усиление конкуренции, усталость от управления и изменения внутри компаний. Работодателям рекомендовали заранее обсуждать мотивацию кандидата и содержание задач.