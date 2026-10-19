На вакансию претендуют тысячи: HR-эксперт раскрыл главную ошибку соискателей

Чтобы повысить шансы пройти первичный отбор среди сотен конкурентов, соискателям стоит отказаться от рассылки одного универсального резюме и адаптировать его под требования конкретной вакансии. Особенно это важно в компаниях, использующих автоматизированные системы подбора персонала. Об этом Life.ru рассказал директор по развитию бизнеса HR-системы «Юнион» (ИТ-холдинг Т1) Андрей Седнев.

По данным hh.ru, на массовые вакансии, например менеджеров по продажам, курьеров и стажёров, за месяц может поступать до тысячи откликов. На удалённые позиции у крупных известных работодателей их число иногда достигает двух тысяч. При такой нагрузке рекрутерам сложно вручную изучить каждое резюме, поэтому компании используют специальные системы для предварительного отбора кандидатов.

«Для этого используются системы для автоматизированного отбора, которые анализируют резюме, сопоставляют опыт и навыки с требованиями вакансии, ранжируют кандидатов по степени соответствия и формируют список кандидатов для дальнейшей оценки», — объяснил Седнев.

По словам эксперта, современные HR-платформы автоматически извлекают информацию из резюме и сравнивают её с требованиями работодателя. В первую очередь учитываются обязательные критерии: например, опыт работы с определёнными технологиями, наличие профильных сертификатов или владение специализированными программами.

Некоторые системы используют искусственный интеллект, который помогает оценивать не только отдельные ключевые слова, но и общий контекст профессионального опыта. Алгоритмы могут распределять отклики по степени соответствия вакансии и формировать краткие сводки о кандидатах.

При этом автоматизация не заменяет специалиста по подбору персонала. Как подчеркнул Седнев, технологии позволяют сократить время на рутинные операции, но окончательное решение о приёме на работу остаётся за человеком.

«Соискателям важно понимать, что первое впечатление о резюме сегодня формирует цифровая система. При этом современные HR-платформы ищут кандидата не по совпадению отдельных ключевых слов — они анализируют, насколько опыт человека соответствует требованиям конкретной вакансии», — отметил специалист.

Именно поэтому одной из главных ошибок при поиске работы эксперт считает массовую рассылку одинакового резюме на разные должности. Вместо этого он советует выделять в документе опыт, навыки, технологии и проекты, которые наиболее важны для конкретной позиции. При этом сведения должны соответствовать реальным компетенциям кандидата.

«Чем точнее резюме отражает реальные компетенции кандидата применительно к конкретной роли, тем выше вероятность пройти первичный отбор и попасть на интервью», — резюмировал Седнев.

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне начали создавать несколько вариантов резюме, чтобы пройти автоматизированный отбор работодателей. Соискатели меняют названия должностей, формулировки профессионального опыта и ключевые слова, рассчитывая привлечь внимание алгоритмов. Однако эксперты рекомендуют делать ставку прежде всего на точное описание реальных навыков и достижений.