Звук за спиной — и мысли путаются: Как ПТСР превращает работу в офисе в ежеминутный ужас

Резкий звук, громкий голос или даже закрытая дверь могут серьёзно осложнить рабочий день человеку с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Из-за постоянного ожидания опасности ему становится труднее сосредоточиться, запоминать информацию и принимать решения. При этом со стороны подобное поведение нередко выглядит как обычная рассеянность или нежелание работать. Об этом Life.ru рассказал психолог Алексей Гусев.

Посттравматическое стрессовое расстройство затрагивает не только эмоциональное состояние. Оно может заметно влиять на внимание, память и способность принимать решения. Поэтому фраза «я не могу работать в офисе» при ПТСР далеко не всегда говорит о нежелании работать. Алексей Гусев Психолог

По словам психолога, при ПТСР часть внимания постоянно уходит на контроль окружающей обстановки. Движение за спиной, напряжённый разговор или неожиданный шум могут восприниматься как потенциальная угроза. В результате человеку приходится по несколько раз перечитывать письма, он теряет нить разговора на совещаниях, быстрее устаёт и чаще допускает ошибки.

Страдает и память, хотя обычно речь не о серьёзных провалах, а о трудностях с удержанием текущей информации. Сотрудник может забыть, что собирался сделать минуту назад, пропустить часть устной инструкции или с трудом переключаться между задачами. Недосып и постоянная настороженность дополнительно усиливают нагрузку.

Проблемы возникают и при принятии решений. Когда человек всё время ожидает угрозы, даже обычный рабочий выбор может казаться слишком рискованным. Одни начинают бесконечно перепроверять себя и откладывать ответы, другие, напротив, принимают поспешные решения, чтобы быстрее избавиться от напряжения.

Сам офис тоже способен усиливать симптомы ПТСР. Шум, большое количество людей, отсутствие тихого пространства или детали, напоминающие о травмирующем событии, могут становиться триггерами. Поэтому в спокойной домашней обстановке тот же сотрудник иногда справляется с задачами гораздо лучше.

При этом Гусев предостерёг от самодиагностики: усталость, забывчивость и рассеянность встречаются также при тревожных и депрессивных состояниях, хроническом недосыпе и других нарушениях. Если после травмирующего события проблемы сохраняются и мешают повседневной жизни, необходимо обратиться к специалисту.

Восстановление при ПТСР, по словам психолога, требует лечения и постепенного возвращения к привычной нагрузке, а не призывов «взять себя в руки». На работе временно облегчить состояние могут предсказуемый график, письменные инструкции, сокращение числа одновременных задач, короткие перерывы и возможность хотя бы частично работать удалённо.

Ранее Life.ru рассказывал, какая опасность скрывается за фразой «меня триггерит». В такие мгновения может бросить в жар, перехватить дыхание, появиться дрожь или агрессия, поэтому советы вроде «успокойся» или «возьми себя в руки» чаще всего бесполезны.