Подрыв «Северных потоков» лишил Россию и Европу не только крупного инфраструктурного проекта, но и последних оснований для доверия в энергетическом сотрудничестве. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По словам дипломата, европейские страны прежде рассматривали российский газ как экономически выгодный и надёжный источник энергии. Его поставки, отметил Масленников, в значительной степени поддерживали благополучие европейской экономики. При этом после разрушения газопроводов прежние отношения с Россией стали трактовать в Европе как нежелательную зависимость. Отказ от российского топлива преподносился как освобождение от энергетических ограничений.

Масленников считает, что диверсия изменила не только ситуацию на энергетическом рынке, но и характер отношений между Москвой и европейскими столицами. После теракта сохранявшееся доверие между сторонами оказалось подорвано.

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» продлится как минимум до середины июня 2027 года. Высший земельный суд Гамбурга назначил ещё 19 заседаний. Подсудимый — бывший офицер украинских сил спецназначения Сергей Кузнецов. Ему вменяют военное преступление, связанное с нападением на гражданские объекты.