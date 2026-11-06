На корме яхты «Андромеда», которую, по версии немецкого следствия, использовали для подрыва «Северных потоков», обнаружили глубокие царапины и сколы, указывающие на сильное внешнее воздействие. Об этом во время заседания Высшего земельного суда Гамбурга рассказал сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (БКА), передаёт РИА «Новости».

Полицейский представил суду цифровые фотографии осмотра яхты, сделанные во время её нахождения на сухой стоянке компании Mola. Особое внимание криминалисты обратили на повреждения кормовой купальной платформы, через которую можно спускаться в воду.

«Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчётливо видны при осмотре на месте», — заявил свидетель.

По его оценке, характер повреждений свидетельствует о сильном внешнем воздействии на конструкцию. При этом обстоятельства появления царапин и сколов пока не установлены. По версии следствия, именно кормовую платформу предполагаемые диверсанты могли использовать для спуска водолазов в Балтийское море.

Показания прозвучали на процессе над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого немецкая прокуратура обвиняет в координации диверсии. Следователи считают, что он вместе с другими военнослужащими разработал план уничтожения газопроводов по поручению украинских государственных структур. Киев свою причастность к взрывам отрицает.

Судебное разбирательство началось 14 октября 2026 года. Кузнецова задержали в Италии в августе 2025-го и впоследствии экстрадировали в Германию. Ему предъявлены обвинения, в том числе в организации взрыва и соучастии в военном преступлении. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет 15 лет лишения свободы.