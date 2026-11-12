Помощник президента России Юрий Ушаков не смог сразу покинуть московский отель, в котором остановились американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Причиной стала толпа журналистов, заблокировавших вращающуюся дверь гостиницы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Помощник президента Юрий Ушаков не смог покинуть отель из-за журналистов, заблокировавших дверь. Видео © Life.ru

Представители СМИ пытались одновременно протиснуться через узкий проход, из-за чего дверь-«вертушка» оказалась заблокирована. Ушакову пришлось проявить терпение и подождать, пока журналисты освободят выход.

Ранее Life.ru сообщал, что Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера встретили в московском аэропорту Внуково. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поприветствовал американских гостей в экипировке сборной России и опубликовал кадры их прибытия.