Европейский союз оказался в глубоком дипломатическом тупике. Брюссель не способен назначить единого представителя для консультаций, а также слабо понимает, с какими именно сторонами ему предстоит контактировать.

Такую оценку озвучил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с прессой. Чиновник полностью согласился со словами американского эмиссара Джареда Кушнера, указавшего на разногласия среди чиновников Старого Света.

«Мне кажется, что действительно сложно будет. Пока они не могут», — подчеркнул дипломат, комментируя трудности партнёров в поиске уполномоченного лица.

Помимо внутренних разногласий относительно кандидатуры главного дипломата, перед региональным объединением встает вопрос выбора самого визави.

«Смотря с кем они будут ещё переговариваться, а это неизвестно», — резюмировал помощник главы государства.

Фактически западное сообщество утратило слаженность в преддверии возможных масштабных консультаций. Разобщенность национальных элит не позволяет объединению действовать как полноценный политический субъект на международной арене.

Ранее Life.ru сообщал, как Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внукове в экипировке сборной России. Глава РФПИ лично поприветствовал американских гостей у трапа самолёта и опубликовал кадры встречи.