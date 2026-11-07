Встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой с первой леди США Меланией Трамп свидетельствует о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

По оценке эксперта, активизация российско-американских контактов в ноябре может указывать на готовность администрации Дональда Трампа добиваться конкретных договорённостей с Москвой. При этом Белый дом ищет новые форматы взаимодействия, в том числе с привлечением известных общественных фигур.

«Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией», — отметил Ярыгин. По его мнению, участие Мелании Трамп позволяет сделать подобные инициативы менее чувствительными для американской внутренней политики и европейских партнёров Вашингтона.

Политолог считает, что нынешняя администрация США отличается от предыдущей самим стремлением поддерживать контакты с российской стороной.

Ранее Мелания Трамп назвала историческим событием встречу представителей России и Украины в Белом доме. По её словам, переговоры помогли укрепить личные отношения между участниками и создать атмосферу взаимного доверия. Первая леди США подчеркнула, что совместная работа представителей двух стран позволила наладить конструктивное взаимодействие. Она выразила надежду, что установленные контакты помогут сторонам продолжить диалог и станут основой для дальнейших мирных инициатив.