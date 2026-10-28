Дипломатия с глубокими корнями: Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе

Президент России Владимир Путин использовал африканскую поговорку о глубоких корнях и сильном ветре, чтобы подчеркнуть прочность отношений Москвы со странами континента. Об этом глава государства заявил на торжественном приёме в Кремле в честь участников третьего саммита Россия — Африка.

«У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра», — сказал российский лидер.

По словам Путина, эта народная мудрость точно отражает характер российско-африканских отношений. Президент подчеркнул, что политические и экономические перемены в мире не влияют на основные принципы сотрудничества Москвы с государствами континента.

«Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», — отметил он.

Глава государства назвал Россию и африканские страны настоящими друзьями и партнёрами. По его словам, их взаимодействие строится на готовности к честному и конструктивному диалогу, а также умении слушать и слышать друг друга. Путин добавил, что такой подход позволяет последовательно развивать сотрудничество в различных сферах и совместно искать решения актуальных международных проблем.

Ранее Владимир Путин объявил о намерении России и африканских государств принять совместный план действий на 2027–2029 годы. Документ планируется утвердить по итогам третьего саммита Россия — Африка. Он определит основные направления взаимодействия на ближайшие три года и создаст дополнительные возможности для развития партнёрства.