Путин заявил, что РФ и Африку объединяет приверженность многополярности в мире

Россия и африканские государства выступают за мировой порядок, в котором все страны обладают равными правами и не подвергаются диктату извне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на торжественном приёме в честь участников саммита Россия — Африка в Москве.

«Важно, что Россию и Африку объединяет приверженность справедливой и многополярной системе мироустройства, свободной от диктата и основанной на суверенном равенстве государств, уважении к их ценностям и культуре», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, глава государства обозначил общие принципы, на которых Москва предлагает выстраивать отношения с африканскими партнёрами. Речь идёт прежде всего о признании государственного суверенитета и уважении национальных интересов.

Тема многополярного мира стала одной из центральных на нынешнем саммите. Ранее на пленарном заседании Путин заявил, что эпоха, когда небольшая группа государств могла определять судьбу целых континентов, уходит в прошлое.

Президент также обратил внимание на растущую роль Африки в международных делах. По его оценке, страны континента укрепляют самостоятельность и всё активнее участвуют в формировании новой системы глобальных отношений.