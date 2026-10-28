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Опубликовано 28 октября, 16:57

Дипломатия с шоколадной крошкой: Путин угостил африканских лидеров мороженым

Путин угостил африканских лидеров российским мороженым на саммите в Москве

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин предложил руководителям африканских делегаций попробовать отечественное мороженое после знакомства с выставкой «Платформа суверенного развития». Необычное угощение стало частью программы третьего саммита «Россия — Африка», проходящего в Москве.

Для иностранных гостей подготовили несколько известных российских десертов. В ассортимент вошли лакомка «Коровка из Кореновки», знаменитый «Вологодский пломбир» и эскимо производства «Чистой линии». Таким образом, участники международной встречи получили возможность познакомиться не только с отечественными технологиями, но и с продукцией российских производителей.

Представители африканских государств с удовольствием воспользовались предложением и попробовали сладости. После дегустации российский лидер выразил признательность руководителям делегаций за уделённое время и внимание к представленной экспозиции.

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Ранее Life.ru сообщал о подготовке торжественного приёма в Кремле для участников саммита «Россия — Африка». Мероприятие запланировано на вечер 28 октября в Грановитой палате. В международном форуме участвуют представители 48 африканских государств, причём 22 страны представлены на уровне глав государств.

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Владимир Озеров
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