Президент США Дональд Трамп старается поддерживать дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами.

Американский лидер пояснил, что открытая неприязнь между политиками лишь осложняет дипломатический процесс. В качестве примера он привёл отношения Путина и Владимира Зеленского, назвав их одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению.

При этом Трамп не согласился с замечанием журналистов о том, что в последнее время его риторика в отношении Москвы стала жёстче.

«Нет, я был очень жёсток по отношению к России. Но я хочу заключить сделку», — сказал президент США.