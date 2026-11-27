Дипломатия вместо ссор: Трамп объяснил своё дружеское отношение к Путину
Трамп заявил, что назвал Путина другом ради достижения соглашения по Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / TheKremlinMoscow-SvenSimon
Президент США Дональд Трамп старается поддерживать дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами.
Американский лидер пояснил, что открытая неприязнь между политиками лишь осложняет дипломатический процесс. В качестве примера он привёл отношения Путина и Владимира Зеленского, назвав их одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению.
При этом Трамп не согласился с замечанием журналистов о том, что в последнее время его риторика в отношении Москвы стала жёстче.
«Нет, я был очень жёсток по отношению к России. Но я хочу заключить сделку», — сказал президент США.
Напомним, 19 ноября Дональд Трамп начал встречу с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне с очень тёплого приветствия. Американский лидер поинтересовался, кто перед ним, и сам же ответил: «Кто это? Это мой друг. Рад вас видеть». Переговоры президентов продолжались менее часа и завершились без совместных заявлений для прессы.