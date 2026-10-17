Дипломаты помогают семье погибшего в Египте мальчика вернуть его тело на родину

Родители 11-летнего мальчика, погибшего в египетском Шарм-эш-Шейхе, получают помощь российских дипломатов в организации возвращения тела сына на родину. Об этом отец ребёнка рассказал ТАСС.

«Мы находимся в полном контакте с дипломатами в Шарм-эш-Шейхе. В частности, они помогают нам организовать отправку [тела] ребёнка домой в кратчайшие сроки», — сообщил мужчина.

По словам отца, египетские правоохранители проводят следственные мероприятия, в том числе допросы. Семья намерена урегулировать все необходимые юридические вопросы до возвращения в Россию.

«Сейчас идёт расследование произошедшего, проводятся допросы, но детали являются тайной следствия», — подчеркнул россиянин.

Мужчина отметил, что местные власти не оказывают давления на родителей погибшего ребёнка. С семьёй также встретились представители руководства гостиничной сети и предложили помощь. По словам отца, в отеле уже приняли первичные меры для обеспечения безопасности остальных постояльцев.

Отец мальчика рассказал и о состоянии второго ребёнка, который пострадал во время происшествия. Тот выжил и сейчас находится в отеле.

«Второй мальчик жив: он весь следующий день после инцидента пролежал в кровати, но сейчас находится в отеле», — сообщил мужчина.

Родители погибшего выразили благодарность выжившему ребёнку. По словам отца, мальчик не растерялся, попытался помочь его сыну и позвал взрослых.