Премьер-министр Словакии Роберт Фицо редко участвует в неформальном общении европейских лидеров во время международных встреч. Глава словацкого правительства часто прибывает на саммиты позже остальных участников и покидает мероприятия до завершения официальной программы, пишет EUobserver со ссылкой на словацких и европейских дипломатов.

По словам источников издания, лидеры других государств зачастую оставляют словацкого премьера без внимания. Пока главы стран обсуждают различные вопросы в неформальной обстановке, Фицо предпочитает проводить время в отдельном помещении, которое выделяют для национальной делегации.

В качестве примера журналисты привели саммит Европейского политического сообщества, который прошёл 12 ноября в Дублине. Многие участники встречи прибыли заранее, чтобы пообщаться с коллегами до начала официальной части мероприятия. При этом самолёт словацкого премьера вылетел из Братиславы только в 13:15, хотя саммит стартовал ещё в 11:30.

Сам Фицо объяснил задержку вылета проблемами со здоровьем. Об этом глава правительства рассказал журналистам во время перелёта в Ирландию.

«Мне нужно было разобраться с глазом, с которым у меня возникла проблема, поэтому мы вылетели на несколько часов позже», — сказал премьер-министр Словакии.

Ранее Life.ru сообщал, что Роберт Фицо не согласился на участие Словакии в новом кредитовании Украины, несмотря на давление со стороны европейских стран. Премьер подчеркнул, что Братислава не отступит от своей позиции и не изменит решение даже под угрозами политического шантажа.