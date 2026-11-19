На встрече лидеров России, Китая и США слово «мир» звучало в сто раз чаще, чем за четыре года заседаний Евросовета. Такое сравнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо привёл в соцсетях, раскритиковав военную риторику Брюсселя.

«На китайском саммите слово «мир» звучало в сто раз больше, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросовета», — написал словацкий премьер.

Фицо назвал переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина историческими. Он отметил, что лично встречался со всеми тремя лидерами, причём с российским президентом и председателем КНР — неоднократно. Поэтому, по его словам, прагматичные результаты саммита не стали для него неожиданностью.

«Я убеждён, что его не перебьет ревнивость Европы, которую уже даже никто не приглашает за стол переговоров», — заявил глава словацкого правительства.

Евросовет Фицо назвал «европейским кабмином войны». Он выразил сожаление, что на неформальном заседании европейских лидеров, запланированном на следующую неделю, по его мнению, вновь будет преобладать военная риторика.

Отдельно премьер остановился на возможной реформе ООН. Он считает, что встреча в Шэньчжэне сделала её более реальной благодаря позиции трёх постоянных членов Совета Безопасности организации.

Фицо также раскритиковал отношение Евросоюза к российским энергоресурсам. Политик назвал парадоксом, что лидеры России, Китая и США обсуждают улучшение снабжения нефтепродуктами, тогда как в ЕС продолжают противопоставлять российские нефть и газ американским. Кроме того, премьер обвинил Международный уголовный суд в политически мотивированных решениях, которые, по его мнению, подрывают международную поддержку этой структуры.