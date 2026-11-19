Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а «в меню» великих держав на фоне встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Именно таким вопросом задаётся телеканал Euronews, обращая внимание на опасения европейских политиков, которые остались за пределами исторического саммита.

Особую тревогу вызывает возможность нового разделения мира на сферы влияния без участия европейских государств. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде признался, что меньше всего в Европе хотели бы увидеть соглашение трёх великих держав о распределении мирового влияния.

«Меньше всего мы хотели бы соглашения между великими лидерами о разделе мира между ними», — подчеркнул норвежский министр в интервью Euronews.

При этом дипломат уточнил, что вовсе не утверждает, будто Путин, Трамп и Си Цзиньпин действительно собираются договариваться о таком разделе. Однако, по его мнению, возвращения к подобной практике нельзя допускать, а сами сферы влияния должны остаться в прошлом.

Опасения европейцев связаны со сравнением нынешнего саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. Причём сам Путин уже утвердительно отреагировал на сравнение переговоров в Шэньчжэне с «Ялтой 2.0», кивнув в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредрик Веслау считает, что российский президент заинтересован в обсуждении украинского урегулирования в формате трёх держав. Однако эксперт убеждён, что определить основы европейской безопасности без участия самих европейцев невозможно.

Ранее Life.ru рассказывал о призыве президента Финляндии Александра Стубба возобновить прямой диалог Европы с Владимиром Путиным. Финский лидер назвал безответственной практику, при которой европейские государства перекладывают переговоры с Москвой на Вашингтон. Он предложил согласовать общую позицию и самостоятельно обсуждать с Россией вопросы безопасности. Между тем политолог Дмитрий Завирюхин предупредил об угрозе потери Евросоюзом влияния на формирование новой системы безопасности. По его оценке, Брюссель пытается успеть вернуться к дипломатическому процессу, пока основные решения не приняты другими участниками.