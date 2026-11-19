Владимир Путин утвердительно кивнул в ответ на сравнение встречи с лидерами США и Китая с «Ялтой 2.0». Такой вопрос президенту РФ задал российский журналист во время переговоров в Шэньчжэне.

Представитель прессы поинтересовался, напоминает ли нынешний саммит Ялтинскую конференцию 1945 года. Глава государства выслушал реплику, ненадолго задумался и ответил без слов. В переговорах вместе с ним принимают участие американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Крыму. На ней встретились руководители трёх держав антигитлеровской коалиции — председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Главной задачей переговоров стало согласование дальнейших действий союзников против нацистской Германии и определение принципов послевоенного устройства Европы.

Напомним, в китайском Шэньчжэне завершилась первая в истории трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС. Лидеры собрались за круглым столом, однако начало беседы сдвинулось примерно на два часа относительно первоначального расписания.