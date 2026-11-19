Первая в истории встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира, в котором доминировали Соединённые Штаты. Такую оценку историческому саммиту в китайском Шэньчжэне дала американская газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов публикации, переговоры руководителей трёх держав демонстрируют изменение привычного мирового порядка. Однако на смену американскому доминированию может прийти гораздо более неопределённая и нестабильная международная система.

Кроме того, встреча показывает ограниченность усилий западных государств по дипломатической изоляции России. Несмотря на санкционное давление и попытки ограничить международные контакты Москвы, Владимир Путин участвует в переговорах с лидерами США и Китая, посвящённых ключевым вопросам мировой политики.

Журналисты также обращают внимание, что за одним столом собрались руководители стран, располагающих тремя крупнейшими ядерными арсеналами.