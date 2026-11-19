Эпоха однополярного мира уходит: WSJ оценила значение встречи Путина, Трампа и Си
WSJ: Встреча Путина, Трампа и Си говорит о конце однополярного мира
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Первая в истории встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира, в котором доминировали Соединённые Штаты. Такую оценку историческому саммиту в китайском Шэньчжэне дала американская газета The Wall Street Journal.
По мнению авторов публикации, переговоры руководителей трёх держав демонстрируют изменение привычного мирового порядка. Однако на смену американскому доминированию может прийти гораздо более неопределённая и нестабильная международная система.
Кроме того, встреча показывает ограниченность усилий западных государств по дипломатической изоляции России. Несмотря на санкционное давление и попытки ограничить международные контакты Москвы, Владимир Путин участвует в переговорах с лидерами США и Китая, посвящённых ключевым вопросам мировой политики.
Журналисты также обращают внимание, что за одним столом собрались руководители стран, располагающих тремя крупнейшими ядерными арсеналами.
Первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС. Переговоры стартовали позже запланированного времени, а Кремль уже опубликовал первые кадры исторического события.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё на этапе подготовки саммита между Вашингтоном и Пекином возникли разногласия по формату переговоров. Китайская сторона выступала за заранее подготовленные выступления, тогда как США настаивали на свободной дискуссии. При этом эксперты Al Jazeera допускали, что саммит принесёт Путину дипломатический успех даже без крупных соглашений. В Кремле, в свою очередь, призывали не ждать от переговоров невероятных результатов. Дмитрий Песков подчёркивал важность самого диалога между государствами.
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