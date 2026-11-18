Предстоящая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином может укрепить международные позиции российского президента независимо от того, удастся ли лидерам достичь крупных соглашений. Сам факт переговоров трёх держав станет серьёзным дипломатическим результатом для Москвы. К такому выводу пришли эксперты, чьи оценки приводит Al Jazeera.

Специалист Брукингского института Райан Хасс считает, что участие в трёхстороннем саммите позволит Путину продемонстрировать своё влияние на мировой арене. По мнению аналитика, переговоры с руководителями США и Китая покажут, что российский президент остаётся одним из ключевых участников международной политики, несмотря на попытки его изоляции.

Выгоду от встречи может получить и Си Цзиньпин. Китай выступает организатором переговоров и получает возможность определять повестку отношений между тремя крупными державами. Хасс полагает, что Пекин сможет использовать саммит для укрепления собственной дипломатической роли.

А вот перспективы Трампа эксперты оценивают менее определённо. Старший советник Международной кризисной группы Али Уайн предупреждает, что подобный формат способен встревожить американских союзников. Они могут опасаться появления неформального объединения США, России и Китая, в рамках которого важнейшие международные вопросы будут решаться без участия остальных государств.

Одной из целей Белого дома станет обсуждение ядерного разоружения. При этом Вашингтону предстоит учитывать разногласия с Пекином и по другим направлениям. В числе наиболее чувствительных тем Al Jazeera называет торговлю, развитие искусственного интеллекта и ситуацию вокруг Тайваня.

Эксперты не исключают, что переговоры завершатся без серьёзных прорывов. Предыдущие встречи Трампа и Си Цзиньпина сопровождались демонстрацией готовности к сотрудничеству, однако значимых договорённостей оказалось немного. Аналитики допускают повторение подобного сценария и на нынешнем саммите.

Первая трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая назначена на 19 ноября в Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Её проведение подтвердили все три стороны.