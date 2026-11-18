Путину предрекли дипломатический успех на встрече с Трампом и Си даже без крупных соглашений
Al Jazeera: Встреча с Трампом и Си Цзиньпином укрепит позиции Путина
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Предстоящая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином может укрепить международные позиции российского президента независимо от того, удастся ли лидерам достичь крупных соглашений. Сам факт переговоров трёх держав станет серьёзным дипломатическим результатом для Москвы. К такому выводу пришли эксперты, чьи оценки приводит Al Jazeera.
Специалист Брукингского института Райан Хасс считает, что участие в трёхстороннем саммите позволит Путину продемонстрировать своё влияние на мировой арене. По мнению аналитика, переговоры с руководителями США и Китая покажут, что российский президент остаётся одним из ключевых участников международной политики, несмотря на попытки его изоляции.
Выгоду от встречи может получить и Си Цзиньпин. Китай выступает организатором переговоров и получает возможность определять повестку отношений между тремя крупными державами. Хасс полагает, что Пекин сможет использовать саммит для укрепления собственной дипломатической роли.
А вот перспективы Трампа эксперты оценивают менее определённо. Старший советник Международной кризисной группы Али Уайн предупреждает, что подобный формат способен встревожить американских союзников. Они могут опасаться появления неформального объединения США, России и Китая, в рамках которого важнейшие международные вопросы будут решаться без участия остальных государств.
Одной из целей Белого дома станет обсуждение ядерного разоружения. При этом Вашингтону предстоит учитывать разногласия с Пекином и по другим направлениям. В числе наиболее чувствительных тем Al Jazeera называет торговлю, развитие искусственного интеллекта и ситуацию вокруг Тайваня.
Эксперты не исключают, что переговоры завершатся без серьёзных прорывов. Предыдущие встречи Трампа и Си Цзиньпина сопровождались демонстрацией готовности к сотрудничеству, однако значимых договорённостей оказалось немного. Аналитики допускают повторение подобного сценария и на нынешнем саммите.
Первая трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая назначена на 19 ноября в Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Её проведение подтвердили все три стороны.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры «самым забойным мероприятием» АТЭС. Позднее Дмитрий Песков рассказал о согласовании основных тем встречи, уточнив, что лидеры смогут затронуть и дополнительные вопросы. Представитель Кремля также отверг сравнения предстоящего саммита с Ялтинской и Тегеранской конференциями. Уже 18 ноября сам Путин заявил, что рассчитывает на большую пользу от предстоящего диалога. По словам президента, подобные контакты помогают искать решения с учётом интересов всех участников.
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