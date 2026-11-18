Президент России Владимир Путин рассчитывает, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом принесут значительную пользу. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Российский президент подчеркнул, что АТЭС предоставляет главам государств возможность напрямую обсуждать наиболее сложные международные вопросы. По его мнению, подобный диалог позволяет искать решения с учётом интересов всех участников.

«Поэтому ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящей трёхстронней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС», — заявил Путин.

Он выразил надежду, что встреча трёх лидеров поможет наладить конструктивное взаимодействие между крупнейшими мировыми державами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле назвали предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина знаковым событием для всего человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры трёх лидеров, запланированные на 19 ноября в Шэньчжэне, могут продемонстрировать важность диалога для решения международных проблем. По его словам, встречи в подобном формате ранее не проводились.