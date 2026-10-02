Дипломаты с лапками: В США прибыли две панды из Китая

Две гигантские панды из Китая прибыли в зоопарк Атланты в рамках очередного эпизода «панда-дипломатии». Животных отправили в США как символический жест дружбы, пишет Daily Mail.

Выбор Атланты не случаен. В 2024 году из этого же зоопарка в Китай вернулись последние три панды, находившиеся в США, после чего в стране некоторое время не оставалось этих животных.

История китайских панд в США началась ещё в 1972 году. После визита президента Ричарда Никсона в Пекин его супруге Пэт Никсон подарили двух животных — Лин-Лин и Син-Син.

Первая леди особенно любила панд и ещё во время визита в Китай рассказывала о своей симпатии к ним. В ответ китайская сторона передала животных американскому Национальному зоопарку.

Со временем панды превратились не только в любимцев публики, но и в инструмент дипломатии. Китай начал передавать их зарубежным зоопаркам, однако позднее практика изменилась: животные стали предоставляться на условиях своеобразной аренды, а детёныши, родившиеся за границей, автоматически считались собственностью КНР.

Интерес к пандам на Западе появился задолго до современной «панда-дипломатии». В конце XIX века европейские исследователи впервые узнали о животных, а в 1929 году братья Тед и Кермит Рузвельты отправились в Китай, чтобы добыть взрослую панду.

Их экспедиция завершилась убийством животного. В США братьев встретили как героев, а история привлекла дополнительное внимание к редкому виду.

Через несколько лет американка Рут Харкнесс решила добиться другого результата — привезти в США живую панду. В 1936 году она поймала детёныша, которого назвала Су Линь, и вывезла его из Китая, указав в документах животное как собаку.

Панда стала сенсацией в США, а затем интерес к необычным животным распространился и на Европу. В Лондонском зоопарке одной из первых звёзд стала панда Минг, на которую выстраивались огромные очереди.

Однако содержание панд оказалось непростой задачей. В неволе животные крайне неохотно размножаются, из-за чего зоопарки прибегали даже к необычным способам стимулировать их интерес друг к другу.

В 2013 году специалисты китайского центра разведения панд показывали животным записи спаривания сородичей в дикой природе. Такой подход помог одной из самок заинтересоваться партнёром и успешно спариться.

Но настоящую мировую интернет-славу панды получили уже в эпоху YouTube. В 2006 году короткое видео с детёнышем, неожиданно чихнувшим рядом с матерью, стало вирусным и набрало сотни миллионов просмотров после многочисленных публикаций.

Так панды окончательно превратились в феномен массовой культуры. А их возвращение в американские зоопарки сегодня продолжает одновременно вызывать восторг публики и напоминать о давней дипломатической традиции Китая.

«Панда-дипломатия» Китая стала частью более широкого диалога Пекина и Вашингтона. Ранее Life.ru сообщал, что отправку двух больших панд в зоопарк Атланты политолог Малек Дудаков назвал символическим дипломатическим жестом на фоне переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.