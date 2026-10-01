Южнокорейских любимиц Жуйбао и Хуэйбао отправят на родину

Панды-близняшки Жуйбао и Хуэйбао, родившиеся в Южной Корее и ставшие любимицами посетителей парка Эверленд, в декабре отправятся в Китай. Переезд запланирован на третью неделю месяца, сообщило агентство Yonhap.

Сёстры появились на свет 7 июля 2023 года и стали первыми близнецами больших панд, родившимися в Южной Корее. Их родители Айбао и Лэбао также живут в Эверленде. По действующим соглашениям родившиеся за пределами Китая большие панды должны вернуться в страну до четырёхлетнего возраста, когда они приближаются к репродуктивной зрелости. Жуйбао и Хуэйбао сейчас по три года.

Точную дату поездки и место, где поселятся сёстры, определят позднее. При принятии решения специалисты учтут состояние животных, погоду и другие условия. Примерно за месяц до отъезда панд переведут на специальный режим медицинского наблюдения и карантина.

Эверленд также готовит прощальную программу для посетителей. Представители парка пообещали сделать всё необходимое, чтобы животные спокойно перенесли дорогу и адаптировались на новом месте.

Жуйбао и Хуэйбао последуют за своей старшей сестрой Фубао. Она тоже родилась в Эверленде, завоевала огромную популярность в Южной Корее и в апреле 2024 года была отправлена в Китай.

Практика возвращения родившихся за рубежом панд связана с условиями международных программ Китая. Недавно в Московском зоопарке рассказали о планах вновь свести Жуи и Диндин и выразили надежду на появление близнецов. Их дочь Катюша стала первым детёнышем большой панды, родившимся в России.