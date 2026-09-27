Китай отправил в США двух панд Пинпин и Фушуан в знак дружбы между странами

Большие панды Пинпин и Фушуан отправились из Китая в США, где проведут следующие десять лет. Их новым домом станет зоопарк Атланты, сообщает Центральное телевидение Китая.

Самец Пинпин и самка Фушуан вылетели из аэропорта Чэнду в воскресенье в 02:55 по местному времени. Перед отъездом в Центре изучения и разведения больших панд для животных устроили церемонию прощания.

Обе панды родились в 2020 году. Пинпин появился на свет 17 марта, а Фушуан — 18 октября. О скором переезде животных ранее рассказал председатель КНР Си Цзиньпин. Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме он сообщил, что через несколько дней панды прибудут в Атланту и «встретятся с американцами».

Ранее Life.ru писал, что у панды Катюши есть небольшой шанс остаться жить в России. Как заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, вероятность такого развития событий невелика, однако она сохраняется. В зоопарке продолжают ждать решения и надеяться, что Катюша сможет остаться в Москве.