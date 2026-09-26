Панда Катюша из Московского зоопарка может остаться жить в России

По её словам, такой вариант пока нельзя исключать. В зоопарке продолжают ждать решения и надеяться, что Катюша сможет остаться в Москве. Акулова подчеркнула, что вероятность такого развития событий невелика, однако она сохраняется.

Ранее Светлана Акулова сообщила, что Московский зоопарк ведёт переговоры с Китаем, чтобы оставить у себя панду Катюшу. По её словам, надежда небольшая, но в зоопарке всё равно пытаются добиться разрешения. Сейчас для Катюши строят большой павильон с кормокухней, отдельными комнатами и летними зонами. Новый комплекс рассчитан не только на Катюшу. Там может разместиться пара животных, а в будущем — и их возможное потомство. Если договориться не получится и Катюша уедет, в построенный павильон смогут переехать её родители — Жуи и Диндин.