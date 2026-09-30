Директор Эйфелевой башни покинет пост после сексистского скандала

Генеральный директор SETE Патрик Бранко Руво намерен оставить свой пост в конце 2026 года. Компания отвечает за эксплуатацию Эйфелевой башни. Как передаёт Associated Press, причиной решения руководителя стал скандал вокруг отстранения сотрудниц во время визита иностранной делегации.

Инцидент произошёл при посещении достопримечательности представителями индуистской религиозной организации Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Во время обслуживания делегации сотрудниц женского пола временно исключили из работы.

Впоследствии внутреннее расследование выявило нарушения процедур, связанных с организацией визита. В SETE назвали произошедшее «неприемлемым» и заявили о подготовке специальных обучающих программ. Они будут посвящены вопросам гендерного равенства и предотвращению подобных ситуаций.

При этом представители BAPS отвергли трактовку произошедшего как требования исключить женщин из обслуживания по гендерному признаку. В организации заявили, что решения принимались исходя из логистики и деловой вежливости. По их словам, целью было обеспечить удобное перемещение многочисленной группы и снизить возможные неудобства для сотрудников башни и других посетителей.

В BAPS также подчеркнули, что на этапе подготовки визита не ставилось условий, предусматривающих отстранение сотрудниц. Тем не менее после скандала глава SETE сообщил о своем решении покинуть должность в конце года.

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