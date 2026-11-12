Информацию об инвалидной коляске и экстренной операции Глеба Самойлова опроверг его директор Дмитрий Хакимов. По его словам, сообщения о проблемах со здоровьем музыканта сильно преувеличены.

Хакимов подчеркнул, что артист чувствует себя нормально, продолжает заниматься творчеством и готовится к выступлениям.

«Никакого инвалидного кресла нет и не было, как нет и необходимости в экстренной операции», — приводит «Газета.ru» его слова.

На концерте в Берлине Самойлов действительно почувствовал недомогание, и выступление остановили. Однако госпитализации не было, а первоначальное предположение о язве желудка не подтвердилось.

По словам директора, участники группы сами преувеличили серьёзность ситуации и решили перестраховаться. Остановка концерта была мерой осторожности, а не сигналом экстренной угрозы.

Хакимов признал: участникам коллектива уже далеко за 50, и называть здоровье идеальным было бы странно. Но это, по его словам, не мешает активной творческой жизни, гастролям и выходу на сцену.

Директор поблагодарил тех, кто переживает за музыканта, и попросил не доверять непроверенной информации и пугающим прогнозам. Группа продолжает работать и в декабре ждёт зрителей на концертах в Турции.

Ранее сообщалось, что Глеб Самойлов передвигался на инвалидной коляске во время гастролей по Европе. По данным SHOT, у 56-летнего музыканта обострилась язва желудка, а из-за трудностей с передвижением ему приходилось пользоваться инвалидной коляской в аэропортах.