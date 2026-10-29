Директор «Тайгана» Олег Зубков отправится спасать питомцев в Алёшках

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков отправится в Алёшки Херсонской области, чтобы помочь местным жителям вывезти домашних питомцев. Он присоединится к гуманитарному конвою, который готовится к эвакуации гражданского населения. О своих планах Зубков рассказал РИА «Новости» Крым.

«Я еду в составе гуманитарного конвоя, который будет вывозить жителей Алёшек. Некоторые из них будут с домашними животными. А животных нужно перевозить отдельно», — пояснил директор парка.

По словам Зубкова, его задача — организовать перевозку питомцев, которых хозяева не могут забрать самостоятельно. Речь идёт в том числе о собаках, кошках и других домашних животных. Во время транспортировки им планируется обеспечить необходимый уход.

При этом руководитель «Тайгана» подчеркнул, что не собирается оставлять вывезенных животных у себя. После эвакуации питомцев вернут законным владельцам. Главная цель поездки — помочь людям не расставаться со своими четвероногими любимцами.

Гуманитарная операция в Алёшках проходит на фоне временного прекращения огня. С 27 октября стороны, по сообщениям российских и украинских уполномоченных по правам человека, соблюдают договорённости, необходимые для доставки помощи и организации выезда жителей.

Для безопасного движения гуманитарных колонн специалисты разминируют дороги. В город также направляют продукты, медикаменты, средства гигиены и топливо для генераторов. Подготовкой миссии занимается российский омбудсмен Яна Лантратова во взаимодействии с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшки направили десятки тонн гуманитарной помощи, собранной с учётом просьб местных жителей. В состав груза вошли продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и медикаменты, включая инсулин и антибиотики для районной больницы. По словам Яны Лантратовой, доставку организовали при поддержке ПСБ и Российского Красного Креста.