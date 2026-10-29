Newsmax подождёт: Песков объяснил, чьё присутствие в Алёшках действительно важно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при освещении гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области главным считает присутствие российских журналистов, а не иностранных. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе ИС «Вести».

Песков подчеркнул, что возможное участие в освещении гуманитарной операции сотрудников американского телеканала Newsmax не имеет для него принципиального значения. Куда важнее, по словам пресс-секретаря президента, чтобы на месте событий работали представители отечественных СМИ.

«Послушайте, для нас совершенно неважно, что там будут журналисты Newsmax. Для меня абсолютно. Для меня важно, чтобы там были российские журналисты», — заявил представитель Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в районе Алёшек соблюдается уже 54 часа без нарушений. Временное прекращение огня позволило продолжить разминирование дорог и подготовку безопасного маршрута для гуманитарной колонны.