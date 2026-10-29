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Опубликовано 29 октября, 13:57

«Кто его возьмёт?» Житель Алёшек отказался от эвакуации ради своего пухлого и злого алабая

Житель Алёшек отказался от эвакуации из-за своего алабая весом 87 кг

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Житель Алёшек Херсонской области отказался покидать город во время гуманитарной эвакуации, поскольку не намерен расставаться со своим алабаем весом 87 килограммов. Мужчина опасается, что вывезти такого крупного питомца будет практически невозможно.

Местный житель по имени Александр встретился с журналистами, когда отправился на велосипеде за продуктами в соседний Раденск. По словам мужчины, за время жизни в Алёшках он привык к сложившимся обстоятельствам и не видит смысла переезжать.

«У меня большая собака, алабай, 87 кг, куда я с ним поеду? Кто его возьмёт?» — объяснил Александр ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что его питомец отличается агрессивным характером. По мнению хозяина, отправиться куда-либо вместе с таким животным можно разве что пешком. Поэтому воспользоваться возможностью организованного выезда он пока не собирается.

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Ранее Life.ru сообщал о подготовке гуманитарной операции в Алёшках, предусматривающей доставку помощи и добровольную эвакуацию жителей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, местным жителям планируют привезти продовольствие, питьевую воду и медикаменты. Желающим покинуть населённый пункт обещают организовать безопасный выезд, причём направление эвакуации люди смогут выбирать самостоятельно.

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Владимир Озеров
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