Журнал The Atlantic заранее поставил под сомнение достоверность будущих репортажей американских журналистов из Алёшек, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. По его словам, издание вынесло такую оценку ещё до вылета репортёров, когда они не успели снять ни одного кадра или записать интервью в городе.

Речь идёт о сотрудниках Newsmax, которых Вашингтон предложил отправить вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой. The Atlantic заявил, что полученные ими сведения «почти наверняка не будут правдой», и посетовал на допуск якобы идеологически близких Москве СМИ.

Обозреватель kp.ru указал, что такая характеристика не соответствует публичной позиции владельца Newsmax Кристофера Радди. Давний друг Дональда Трампа ещё в феврале 2022 года заявлял, что канал выступает против президента РФ Владимира Путина, а также поддержал выделение Киеву 100 млрд долларов.

По оценке журналиста, ожидать нейтральности западных СМИ в этом конфликте не приходится. Однако главным результатом миссии он назвал помощь жителям, а не характер будущих публикаций.