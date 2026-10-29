«Помощь важнее картинки»: Военкор ответил The Atlantic на критику миссии в Алёшках
Военкор Коц раскритиковал The Atlantic за оценку командировки Newsmax в Алёшки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Журнал The Atlantic заранее поставил под сомнение достоверность будущих репортажей американских журналистов из Алёшек, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. По его словам, издание вынесло такую оценку ещё до вылета репортёров, когда они не успели снять ни одного кадра или записать интервью в городе.
Речь идёт о сотрудниках Newsmax, которых Вашингтон предложил отправить вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой. The Atlantic заявил, что полученные ими сведения «почти наверняка не будут правдой», и посетовал на допуск якобы идеологически близких Москве СМИ.
Обозреватель kp.ru указал, что такая характеристика не соответствует публичной позиции владельца Newsmax Кристофера Радди. Давний друг Дональда Трампа ещё в феврале 2022 года заявлял, что канал выступает против президента РФ Владимира Путина, а также поддержал выделение Киеву 100 млрд долларов.
По оценке журналиста, ожидать нейтральности западных СМИ в этом конфликте не приходится. Однако главным результатом миссии он назвал помощь жителям, а не характер будущих публикаций.
«Нам скрывать нечего. Будет как будет. Важно людям помочь, а картинка — дело десятое», — подчеркнул Коц.
Ранее первая леди США Мелания Трамп сообщила, что четверо журналистов Newsmax будут документировать гуманитарную миссию в Алёшках в качестве нейтральных наблюдателей. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела к месту операции вместе с иностранными репортёрами. Алёшки — последние новости и ситуация сегодня: следите за развитием событий в специальной теме Life.ru.