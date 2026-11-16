Песня «Малинки», получившая бешеную популярность в нулевых, снова стала хитом благодаря зумерам. Молодые слушатели сами подхватили фрагмент композиции, сделав её вирусной, рассказали Life.ru участники «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов.

«Иногда всё происходит вообще без твоего участия: зумеры сами выбирают какой-то фрагмент старой песни и делают популярным в своих кругах. Так, например, завирусилась наша песня „Малинки“», — объяснили музыканты.

Есть и другой путь к молодой аудитории: коллектив уже выпустил совместную работу с исполнителем Vonamour. По словам Рыжова и Серова, она понравилась молодёжи, и группа планирует продолжать сотрудничество с артистами нового поколения.

Полное интервью с группой «Дискотека Авария» читайте на Life.ru.

Ранее Сергей Жуков рассказал, почему песни «Руки Вверх!» полюбили зумеры. По его мнению, молодые слушатели, которые не застали 90-е, романтизируют эту эпоху благодаря кино и музыке.