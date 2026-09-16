«Дискотека Авария» решила не спорить с хейтерами и пригласила их на свой концерт

Музыканты группы «Дискотека Авария» решили не вступать в привычную перепалку с хейтерами в комментариях, а предложили своим самым активным критикам встретиться лично — на большом сольном концерте 27 декабря в Live Арена.

Музыканты позвали хейтеров в Москву. Видео © Telegram / Дискотека Авария

«Мы всё прочитали, выбрали самые хейтерские комментарии и решили отблагодарить их авторов. Поэтому дарим билеты на наш сольный концерт в Москве, в Live Арена», — поделились участники коллектива.

Артисты собрали в новом видео самые токсичные комментарии о группе и обратились непосредственно к их авторам. Музыканты предложили критикам приехать в Москву и самостоятельно составить впечатление о выступлении. Причём приглашение оказалось не символическим: группа берёт на себя расходы на дорогу и проживание, а также предоставляет билеты на концерт. Первый хейтер уже согласился принять приглашение.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба запустила процедуру исключения из ЕГРЮЛ одного из юридических лиц, связанных с группой «Дискотека Авария». Решение в отношении ООО «Дискотека «Авария» датировано 7 сентября.