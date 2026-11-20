Disney выпустила трейлер «Ледникового периода: Точка кипения»
Disney выпустила трейлер «Ледникового периода: Точка кипения». Обложка © Kinopoisk
Компания Disney представила полноценный трейлер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» (Ice Age: Boiling Point). Шестая часть популярной анимационной франшизы выйдет в зарубежный кинопрокат 5 февраля 2027 года. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Disney.
Disney выпустила трейлер «Ледникового периода: Точка кипения». Видео © YouTube / Disney
На этот раз мамонт Мэнни, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего и их друзья отправятся в Затерянный мир, полный динозавров и вулканической лавы. В новом приключении также появятся мамонтиха Элли, ласка Бак и неугомонная белка Скрат, которая по традиции не расстаётся со своим жёлудем.
Компанию Скрату составят малыш Скрат и гигантский юрский Скрат. Вместе с трейлером Disney представила новый постер мультфильма и объявила дополнительных актёров озвучивания.
К своим ролям вернулись Рэй Романо, Джон Легуизамо и Денис Лири, которые озвучивают Мэнни, Сида и Диего соответственно. Элли вновь заговорит голосом Квин Латифы, а Бака озвучит Саймон Пегг. Режиссёром мультфильма выступил Джон Донкин, работавший над «Ледниковым периодом: Приключения Бака».
Предыдущая основная часть франшизы, «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», вышла в 2016 году. Таким образом, продолжение появится спустя более десяти лет.
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