Финский приграничный город Иматра, заметно опустевший без потока туристов из России, неожиданно стал площадкой для съёмок нового фильма ужасов. Как сообщает Etelä-Saimaa, в городе начали снимать демоверсию хоррора Ihtiriekko.

Создатели картины объяснили выбор локации «особой атмосферой» Иматры. Главным персонажем фильма станет призрак младенца, известный по финской мифологии. Съёмки уже прошли на берегу реки Вуокса и на мосту Коскисилта, который расположен рядом с водоскатом Иматранкоски.

Базой для съёмочной группы стал отель-замок Imatran Valtionhotelli, который также выбрали из-за его мистического антуража. Город находится всего в нескольких километрах от российского Светогорска и прежде жил в том числе за счёт активного приграничного движения.

Однако после исчезновения российского турпотока Иматра серьёзно изменилась. В городе закрылись многие магазины, местный бизнес столкнулся с финансовыми трудностями, а жители всё чаще говорят о тревожной атмосфере. На этом фоне Иматра, по сути, сама стала почти готовой декорацией для мрачной истории.

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов. Особенно болезненно это ударило именно по приграничным Лаппеенранте и Иматре, инфраструктура которых годами была рассчитана примерно на 1,5 миллиона гостей из РФ. Из-за падения турпотока сократилась выручка гостиниц, спа-комплексов, магазинов и АЗС.

Параллельно Life.ru писал о риске оттока населения из восточных регионов Финляндии. По оценке председателя общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко, исчезновение приграничной торговли и рабочих мест в туризме может ускорить обезлюдение этих территорий. В ряде районов безработица уже приблизилась к 20%.