Диверсии в России на деньги мошенников: Подполье разоблачило схему ГУР и СБУ
Подпольщики Stop Grave узнали о диверсиях в России через украинские кол-центры
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Украинские спецслужбы используют доходы мошеннических колл-центров и наркоторговли для финансирования диверсий на территории России. Представитель подпольного движения Stop Grave узнал, что часть средств направляется на организацию поджогов железнодорожной инфраструктуры и автомобилей сотрудников МВД.
За преступными схемами стоят структуры, связанные с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По его данным, финансовые потоки от телефонного мошенничества и незаконного оборота наркотиков используются не только для обогащения участников, но и для проведения противоправных акций.
«Наркотрафик и колл-центры — это ответвления одних и тех же структур, с чьей помощью кормится криминал, спецслужбы и украинская власть», — заявил представитель Stop Grave в беседе с РИА «Новости»
В организации также назвали предполагаемого координатора финансовых потоков — украинского предпринимателя Александра Петровского. Бизнесмен связан с высокопоставленными сотрудниками украинских силовых ведомств и распоряжается частью доходов мошеннических структур.
На финансирование диверсий могут направляться суммы, сопоставимые с фондом оплаты труда операторов колл-центров. Речь, в частности, идёт о случаях, когда телефонные аферисты убеждают россиян поджигать объекты железнодорожной инфраструктуры или автомобили полицейских.
Ранее Life.ru сообщал о предполагаемой системе покровительства мошенническим колл-центрам на Украине. В стране действовало около двух тысяч подобных организаций, причём примерно половина могла платить за защиту от проверок. Ежемесячные выплаты за покровительство достигали 24 тысяч долларов с одного колл-центра, а среди возможных получателей средств назывались представители правоохранительных ведомств.