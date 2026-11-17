Украинские спецслужбы используют доходы мошеннических колл-центров и наркоторговли для финансирования диверсий на территории России. Представитель подпольного движения Stop Grave узнал, что часть средств направляется на организацию поджогов железнодорожной инфраструктуры и автомобилей сотрудников МВД.

За преступными схемами стоят структуры, связанные с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По его данным, финансовые потоки от телефонного мошенничества и незаконного оборота наркотиков используются не только для обогащения участников, но и для проведения противоправных акций.

«Наркотрафик и колл-центры — это ответвления одних и тех же структур, с чьей помощью кормится криминал, спецслужбы и украинская власть», — заявил представитель Stop Grave в беседе с РИА «Новости»

В организации также назвали предполагаемого координатора финансовых потоков — украинского предпринимателя Александра Петровского. Бизнесмен связан с высокопоставленными сотрудниками украинских силовых ведомств и распоряжается частью доходов мошеннических структур.

На финансирование диверсий могут направляться суммы, сопоставимые с фондом оплаты труда операторов колл-центров. Речь, в частности, идёт о случаях, когда телефонные аферисты убеждают россиян поджигать объекты железнодорожной инфраструктуры или автомобили полицейских.