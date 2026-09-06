На Украине насчитали тысячи кол-центров мошенников под прикрытием силовиков

На Украине работают около 2000 мошеннических кол-центров. Примерно половина из них, по данным издания «Зеркало недели», пользуется прикрытием силовых структур.

Издание разделяет такие центры на «белые» и «чёрные». Первые, по информации журналистов, ежемесячно платят за защиту и поэтому не опасаются обысков. Вторые становятся объектом показательных проверок, которые создают видимость борьбы с незаконной деятельностью.

Как утверждает издание, «белые» кол-центры раньше платили за силовое прикрытие около 20 тысяч долларов в месяц. Деньги, по данным источников издания, собирали представители СБУ и распределяли между структурами, которые обеспечивали защиту. Среди них называют ГУР Минобороны, Нацполицию, прокуратуру, Госпогранслужбу и финансовый мониторинг.

Издание также пишет, что после назначения Руслана Кравченко генпрокурором доля прокуратуры выросла с 3000 до 7000 долларов, а общая сумма ежемесячных выплат достигла 24 тысяч долларов. По версии журналистов, новые условия нарушили прежний баланс. Источники издания утверждают, что после этого некоторые кол-центры могли передать НАБУ сведения, которые помогли антикоррупционным органам выйти на представителей прокуратуры.

Ранее стало известно об исчезновении генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне скандала с обысками в его офисе по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров. Кравченко ввёл в стране «немецкую модель» работы прокуратуры, которая предполагает полную децентрализацию органов и передачу полномочий на места. Кроме того, НАБУ заявляло, что Кравченко «заработал» десятки миллионов на «крышевании» мошеннических кол-центров. Позже прокурора нашли в частной клинике на территории элитного жилого комплекса в Печерском районе Киева.