Патриотическое мошенничество: В Швейцарии раскрыли, как украинскую молодёжь массово заманивают в колл-центры
NZZ: В Швейцарии растёт число мошенничеств, связанных с колл-центрами Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Швейцарская Neue Zürcher Zeitung разобрала изнутри работу украинских мошеннических колл-центров, сотрудники которых после 2022 года оправдывали обман россиян своеобразной «местью». Бывший руководитель одного из таких «офисов» признался газете, что сам пришёл в этот бизнес именно с такой мотивацией.
«Россия напала на нас... Я сказал себе: вот так я отомщу», — рассказал изданию 30-летний Олег (имя изменено).
Его киевский колл-центр вырос с десяти до примерно 30 сотрудников, причём, по его словам, все заранее понимали, что будут заниматься «патриотическим мошенничеством».
Операторы представлялись банковскими работниками и силовиками, пугали людей угрозой потери сбережений и убеждали переводить деньги. Некоторые жертвы брали ради этого кредиты и продавали автомобили и квартиры. Иногда для убедительности мошенники даже разыгрывали видеозвонки с «сотрудником ФСБ».
Однако легенда о «патриотических офисах», якобы работающих только против россиян, оказалась далека от реальности. По оценкам Global Initiative Against Transnational Organized Crime, в 2022–2023 годах граждане России не составляли большинство жертв аферистов, а всего их выявили как минимум в 29 странах. Более того, новым сотрудникам заявляли, что выручка, по большей части, будет направляться на нужды ВСУ. Но это — ложь.
«Половина процента, один процент, два процента. Речь не шла о двузначных процентах», — говорится в материале.
В самой индустрии могут быть заняты около 60 тысяч человек, причём большинство, по словам Олега, — молодые люди в возрасте 18-20 лет. Оборот сферы в пиковый период оценивался до миллиарда долларов ежемесячно.
Тема украинских мошеннических «офисов» в последние месяцы получила продолжение и внутри страны. В начале сентября Life.ru писал о версии, что конфликт сотрудников СБУ и ГУР в Киеве мог быть связан с борьбой за контроль над одним из колл-центров. Спустя несколько дней появились данные, что на Украине могут работать около двух тысяч мошеннических колл-центров, примерно половина из которых якобы пользуется покровительством силовиков. На фоне расследования генпрокурор Руслан Кравченко публично отверг обвинения в причастности к незаконным «офисам». Уже 7 сентября стало известно, что после сотен обысков мошеннические колл-центры на Украине начали массово сворачивать работу: официально сообщалось о прекращении деятельности 94 таких структур.
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