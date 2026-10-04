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Опубликовано 4 октября, 21:17

Патриотическое мошенничество: В Швейцарии раскрыли, как украинскую молодёжь массово заманивают в колл-центры

NZZ: В Швейцарии растёт число мошенничеств, связанных с колл-центрами Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung разобрала изнутри работу украинских мошеннических колл-центров, сотрудники которых после 2022 года оправдывали обман россиян своеобразной «местью». Бывший руководитель одного из таких «офисов» признался газете, что сам пришёл в этот бизнес именно с такой мотивацией.

«Россия напала на нас... Я сказал себе: вот так я отомщу», — рассказал изданию 30-летний Олег (имя изменено).

Его киевский колл-центр вырос с десяти до примерно 30 сотрудников, причём, по его словам, все заранее понимали, что будут заниматься «патриотическим мошенничеством».

Операторы представлялись банковскими работниками и силовиками, пугали людей угрозой потери сбережений и убеждали переводить деньги. Некоторые жертвы брали ради этого кредиты и продавали автомобили и квартиры. Иногда для убедительности мошенники даже разыгрывали видеозвонки с «сотрудником ФСБ».

Однако легенда о «патриотических офисах», якобы работающих только против россиян, оказалась далека от реальности. По оценкам Global Initiative Against Transnational Organized Crime, в 2022–2023 годах граждане России не составляли большинство жертв аферистов, а всего их выявили как минимум в 29 странах. Более того, новым сотрудникам заявляли, что выручка, по большей части, будет направляться на нужды ВСУ. Но это — ложь.

«Половина процента, один процент, два процента. Речь не шла о двузначных процентах», — говорится в материале.

В самой индустрии могут быть заняты около 60 тысяч человек, причём большинство, по словам Олега, — молодые люди в возрасте 18-20 лет. Оборот сферы в пиковый период оценивался до миллиарда долларов ежемесячно.

Слиты тысячи российских номеров: В Белоруссии раскрыли схему с украинскими аферистами
Слиты тысячи российских номеров: В Белоруссии раскрыли схему с украинскими аферистами

Тема украинских мошеннических «офисов» в последние месяцы получила продолжение и внутри страны. В начале сентября Life.ru писал о версии, что конфликт сотрудников СБУ и ГУР в Киеве мог быть связан с борьбой за контроль над одним из колл-центров. Спустя несколько дней появились данные, что на Украине могут работать около двух тысяч мошеннических колл-центров, примерно половина из которых якобы пользуется покровительством силовиков. На фоне расследования генпрокурор Руслан Кравченко публично отверг обвинения в причастности к незаконным «офисам». Уже 7 сентября стало известно, что после сотен обысков мошеннические колл-центры на Украине начали массово сворачивать работу: официально сообщалось о прекращении деятельности 94 таких структур.

Главные криминальные истории и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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