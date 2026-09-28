Слиты тысячи российских номеров: В Белоруссии раскрыли схему с украинскими аферистами

В Белоруссии задержали пятерых человек, которых подозревают в помощи украинским мошенническим колл-центрам. Среди фигурантов оказались трое несовершеннолетних, сообщило МВД республики.

В Белоруссии задержали пособников украинских мошеннических колл-центров. Видео © Telegram / МВД Беларуси

По версии ведомства, участники схемы создавали и администрировали Telegram-сообщества, где дропы предоставляли номера российских мобильных операторов. Затем эти данные передавались на Украину и использовались для регистрации аккаунтов в мессенджерах, фишинговых рассылок и мошеннических звонков. Всего таким способом было передано более 2,5 тысячи номеров.

Правоохранители установили ещё 38 человек, которые, по данным МВД, были причастны к схеме либо знали о её существовании. По местам их проживания прошли обыски.

Возбуждено уголовное дело о хищении имущества путём модификации компьютерной информации в составе организованной группы. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы, ответственность по этой статье в Белоруссии наступает с 14 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине после массовых августовских обысков начали закрываться мошеннические колл-центры. Один из бывших руководителей такого офиса рассказал СМИ, что многие структуры прекратили работу ещё до визита силовиков.