«УП»: Мошеннические колл-центры на Украине массово закрылись после обысков

Мошеннические колл-центры на Украине начали массово сворачивать работу после серии обысков силовиков в августе. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на бывшего руководителя одного из таких «офисов», представившегося Степаном.

Собеседник издания утверждает, что после 1 августа закрылись практически все подобные структуры, причём часть из них прекратила работу ещё до прихода правоохранителей.

«Было понимание, что нужно закрываться, потому что обыски массово проводились в других мошеннических колл-центрах, и это все сразу поняли», — рассказал он.

При этом официальные данные заметно осторожнее. В первой половине августа полиция Украины совместно с СБУ провела 411 обысков и сообщила о прекращении деятельности 94 мошеннических колл-центров. К концу месяца число обысков превысило 500, подозрения получили 28 человек, однако точное количество закрытых «офисов» правоохранители не называли.

Собеседники «Украинской правды» в одной из украинских спецслужб оценили число действовавших в начале августа мошеннических центров как минимум в две тысячи. По данным издания, в отдельных «офисах» могли работать до 200 человек.

На фоне масштабных рейдов НАБУ и САП также сообщили о раскрытии предполагаемой преступной организации, участники которой, по версии следствия, получали деньги от мошеннических колл-центров за невмешательство в их деятельность. Организатором схемы антикоррупционные органы называют одного из руководителей подразделения Офиса генпрокурора Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Крапиву по делу о предполагаемом покровительстве колл-центрам.