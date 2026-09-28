ФСБ России заявила, что не намерена повторять «хрущёвские ошибки с амнистией бандеровцев» в отношении уехавших из страны граждан, которых спецслужба связывает с Лондоном и деятельностью против России. Об этом заявил оперативный сотрудник ведомства.

По его словам, российской контрразведке известны имена людей, которые решили связать свою деятельность с британской стороной и желают поражения России.

«Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поимённо. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим», — сказал сотрудник спецслужбы.

В ФСБ также утверждают, что Великобритания после начала специальной военной операции активизировала работу с представителями российской эмиграции. Ведомство характеризует это как попытку создать за рубежом политические структуры, которые могли бы использоваться против интересов РФ.

Говоря об «ошибках Хрущёва», представитель ФСБ провёл историческую параллель с амнистией 1955 года для части советских граждан, осуждённых за сотрудничество с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Именно эту практику сотрудник ведомства привёл в качестве примера, который, по его словам, не должен повториться.

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