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Опубликовано 28 сентября, 13:07

«Их судьбы предрешены»: В ФСБ высказались о релокантах, присягнувших на верность Лондону

ФСБ пообещала не повторять «ошибок Хрущёва» с амнистией бандеровцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ФСБ России заявила, что не намерена повторять «хрущёвские ошибки с амнистией бандеровцев» в отношении уехавших из страны граждан, которых спецслужба связывает с Лондоном и деятельностью против России. Об этом заявил оперативный сотрудник ведомства.

По его словам, российской контрразведке известны имена людей, которые решили связать свою деятельность с британской стороной и желают поражения России.

«Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поимённо. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим», — сказал сотрудник спецслужбы.

В ФСБ также утверждают, что Великобритания после начала специальной военной операции активизировала работу с представителями российской эмиграции. Ведомство характеризует это как попытку создать за рубежом политические структуры, которые могли бы использоваться против интересов РФ.

Говоря об «ошибках Хрущёва», представитель ФСБ провёл историческую параллель с амнистией 1955 года для части советских граждан, осуждённых за сотрудничество с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Именно эту практику сотрудник ведомства привёл в качестве примера, который, по его словам, не должен повториться.

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Заявление прозвучало на фоне уголовного дела против Ксении Максимовой**, проживающей в Лондоне и связанной с Russian Democratic Society* UK. По данным ФСБ, ей вменяется участие в деятельности организации, признанной в России террористической, а сама Максимова** объявлена в федеральный и международный розыск.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Анастасия Никонорова
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