Russian Democratic Society* в Великобритании стала площадкой для выступлений лиц, которые планируют насильственный захват власти и изменение конституционного строя России. Об этом заявили в российской ФСБ на фоне уголовного дела против руководителя организации, бывшей модели Ксении Максимовой**.

В спецслужбе заметили, что RDS* объединила часть российских релокантов в Великобритании. Через эту структуру, по данным ведомства, собирались деньги, оборудование и другая помощь в интересах Киева. В Лондоне проводились мероприятия с участием противников российских властей.

Представитель спецслужбы также заявил, что после начала СВО Лондон активизировал работу по консолидации российской оппозиции за рубежом. В ФСБ считают такие объединения инструментом британских структур.

«Хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим», — подчеркнул оперативный сотрудник.

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