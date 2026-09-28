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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:47

Клуб релокантов во главе с моделью в Лондоне обсуждает захват власти в России, узнала ФСБ

ФСБ: RDS* в Лондоне стала площадкой для сторонников захвата власти в России

Обложка © X / Ksenia Maximova*

Обложка © X / Ksenia Maximova*

Russian Democratic Society* в Великобритании стала площадкой для выступлений лиц, которые планируют насильственный захват власти и изменение конституционного строя России. Об этом заявили в российской ФСБ на фоне уголовного дела против руководителя организации, бывшей модели Ксении Максимовой**.

В спецслужбе заметили, что RDS* объединила часть российских релокантов в Великобритании. Через эту структуру, по данным ведомства, собирались деньги, оборудование и другая помощь в интересах Киева. В Лондоне проводились мероприятия с участием противников российских властей.

Представитель спецслужбы также заявил, что после начала СВО Лондон активизировал работу по консолидации российской оппозиции за рубежом. В ФСБ считают такие объединения инструментом британских структур.

«Хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим», — подчеркнул оперативный сотрудник.

«Каждый их шаг виден»: В ФСБ поимённо знают всех связанных с Лондоном релокантов
«Каждый их шаг виден»: В ФСБ поимённо знают всех связанных с Лондоном релокантов

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ объявила в федеральный и международный розыск основательницу Russian Democratic Society* Ксению Максимову**, против неё возбуждено дело об участии в террористической организации.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

**Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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