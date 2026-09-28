Российская контрразведка располагает данными о релокантах, которые, по версии ФСБ, сотрудничают с британскими структурами и выступают против России. Об этом заявил оперативный сотрудник ведомства.

Представитель спецслужбы утверждает, что Лондон пытается объединять находящихся за рубежом оппонентов российских властей через различные организации, представляя их деятельность как гражданскую активность. В ФСБ заявили, что личности участников таких объединений и их действия известны контрразведке.

«Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущёвских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим», — подчеркнул оперативник.

Он также заявил, что попытки создавать за рубежом структуры, деятельность которых Москва рассматривает как угрозу безопасности страны, не достигнут поставленных целей.

Ранее Life.ru сообщал, что в ФСБ назвали готовых выступать на стороне Киева российских релокантов «власовцами 2.0». По словам оперативного сотрудника ведомства, Великобритания использует различные сообщества и движения для консолидации уехавших из РФ противников российских властей.