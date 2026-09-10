Дизель дороже €2,5: Финские перевозчики взбунтовались из-за допрасходов в €480 млн

Финские перевозчики призвали правительство срочно вмешаться в ситуацию с ценами на топливо. На отдельных АЗС страны литр дизеля уже стоит больше €2,5, сообщает Verkkouutiset со ссылкой на совместное обращение транспортных организаций.

К властям обратились Ассоциация транспорта и логистики SKAL, объединения автобусных перевозчиков и такси. По оценке объединения, подорожание топлива может увеличить годовые расходы грузовых автокомпаний на €480 млн. Представители отрасли предупреждают, что рост издержек затронет строительство, торговлю и промышленность. В конечном счёте дополнительные расходы могут переложить на потребителей.

Перевозчики предлагают временно снизить обязательную долю биотоплива с 19,5 до 9,5%. По их расчётам, это удешевит дизель на 10–15 евроцентов за литр, а налоговые поступления при этом вырастут более чем на €50 млн в год. Другим быстрым решением организации называют снижение топливного налога.

За последние полгода дизель в Финляндии подорожал более чем на 50 евроцентов за литр. Представители отрасли считают, что затянувшийся топливный кризис угрожает конкурентоспособности страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Румыния стала лидером Евросоюза по темпам подорожания автомобильного топлива: за год бензин и дизель там прибавили в цене 24,2%.