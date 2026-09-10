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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:06

Дизель дороже €2,5: Финские перевозчики взбунтовались из-за допрасходов в €480 млн

Verkkouutiset: В Финляндии потребовали срочных мер из-за дизеля дороже €2,5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Финские перевозчики призвали правительство срочно вмешаться в ситуацию с ценами на топливо. На отдельных АЗС страны литр дизеля уже стоит больше €2,5, сообщает Verkkouutiset со ссылкой на совместное обращение транспортных организаций.

К властям обратились Ассоциация транспорта и логистики SKAL, объединения автобусных перевозчиков и такси. По оценке объединения, подорожание топлива может увеличить годовые расходы грузовых автокомпаний на €480 млн. Представители отрасли предупреждают, что рост издержек затронет строительство, торговлю и промышленность. В конечном счёте дополнительные расходы могут переложить на потребителей.

Перевозчики предлагают временно снизить обязательную долю биотоплива с 19,5 до 9,5%. По их расчётам, это удешевит дизель на 10–15 евроцентов за литр, а налоговые поступления при этом вырастут более чем на €50 млн в год. Другим быстрым решением организации называют снижение топливного налога.

За последние полгода дизель в Финляндии подорожал более чем на 50 евроцентов за литр. Представители отрасли считают, что затянувшийся топливный кризис угрожает конкурентоспособности страны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Румыния стала лидером Евросоюза по темпам подорожания автомобильного топлива: за год бензин и дизель там прибавили в цене 24,2%.

Цены на сырьё и топливо, энергетические кризисы и глобальные рынки — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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