Дизель по €1,21 за литр: Французские рыбаки теряют 30% выручки

Французские рыбаки столкнулись с резким ростом расходов на топливо: даже с учётом налоговых льгот дизель для промысловых судов к началу октября подорожал вдвое с начала года. На горючее у траулеров теперь уходит до 30% выручки, а заработки членов экипажей сокращаются на сотни евро в месяц, сообщает BFMTV со ссылкой на представителей отрасли и экспертов.

По данным отраслевого наблюдателя Amarrée, средняя цена специального судового дизеля в начале октября достигла €1,21 за литр. Особенно тяжело приходится владельцам траулеров, которые расходуют значительно больше топлива, чем небольшие рыболовецкие суда.

Руководитель рыболовецкой компании в Лорьяне Жером Николь рассказал, что каждый из пяти принадлежащих предприятию траулеров в среднем потребляет около 1,4 тысячи литров топлива в сутки. При этом компенсировать рост расходов повышением цен на улов рыбаки не могут: стоимость рыбы формируется на специализированных торгах, а объёмы добычи ограничены квотами.

По оценке Николя, из-за подорожания дизеля ежемесячный заработок членов экипажей может уменьшиться на €200–600. Зарплата моряков зависит от доходов, полученных от продажи улова, поэтому рост затрат на промысел напрямую отражается на их доходах.

Научный сотрудник Французского исследовательского института эксплуатации морских ресурсов (Ifremer) Оливье Гийяде отметил, что для предприятий, занимающихся траловым промыслом, топливо составляет от 25% до 30% выручки.

Таким образом, налоговые льготы не избавляют отрасль от зависимости от стоимости дизеля. Особенно уязвимы крупные суда, которые расходуют много топлива и не могут быстро перейти на другие способы промысла.

Ранее агентстсво Reuters сообщило, что Вашингтон потребовал от Парижа и Берлина задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, рассчитывая таким способом снизить мировые цены. Администрация президента США Дональда Трампа также предупредила обе страны о возможных последствиях отказа. Речь идёт о вероятном запрете на американский экспорт дизеля.