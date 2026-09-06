Дизельное топливо в США уже побило ценовой антирекорд, подбираясь к 6 долларам за галлон

Цена дизельного топлива в США достигла почти шести долларов за галлон (около 3,8 литра), что почти на доллар превосходит предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, изученные РИА «Новости».

Средняя стоимость галлона дизеля в стране составила 5,9 доллара и продолжает расти. За год топливо подорожало почти на 60%. В Калифорнии, где цены традиционно выше, дизель уже стоит 7,8 доллара за галлон.

Рост цен на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость потребительских товаров, так как им заправляют сельскохозяйственную технику и большегрузные автомобили, используемые в цепочках поставок. Предыдущий рекорд в пять долларов за галлон был зафиксирован в США в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что более предсказуемой ситуация на российском рынке топлива может стать к концу октября. Августовское подорожание бензина эксперт во многом связал с сезонными факторами. В этот период традиционно повышается спрос на автомобильное топливо.