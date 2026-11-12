В США намеренно затопили легендарный трансатлантический лайнер SS United States, который по длине превосходит знаменитый «Титаник». Судно отправили на дно Мексиканского залива у побережья Флориды, чтобы превратить его в крупнейший искусственный подводный риф в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Операция прошла 11 ноября и растянулась на несколько часов. Специалисты постепенно заполняли корпус водой, добиваясь равномерного погружения огромного корабля. Окончательно лайнер скрылся под водой около 21:00 по местному времени. Теперь он покоится на глубине примерно 55 метров неподалёку от города Дестин.

Длина SS United States составляет 302 метра — на 33 метра больше, чем у «Титаника». Перед затоплением с корабля убрали топливо, проводку и другие потенциально опасные для окружающей среды материалы. Взрывчатку не использовали: судно отправили на дно с помощью контролируемого заполнения корпуса водой.

Стоимость проекта оценивается в 13,5 миллиона долларов. Власти рассчитывают, что со временем лайнер станет домом для множества морских обитателей, включая тунца, марлина и рыбу-меч. Кроме того, необычный подводный объект должен привлечь дайверов и любителей рыбалки.

SS United States спустили на воду в 1952 году. Уже в первом трансатлантическом рейсе он установил рекорд скорости среди пассажирских лайнеров. За годы эксплуатации корабль более 800 раз пересёк Атлантику, перевозя знаменитостей, политиков и обычных пассажиров.

В 1969 году судно вывели из эксплуатации, а с 1996-го оно почти три десятилетия простояло у причала в Филадельфии. Попытки превратить лайнер в гостиницу или музей оказались слишком дорогими. В итоге власти Флориды решили сохранить его в новом качестве. При этом знаменитые дымовые трубы корабля демонтировали для будущего музея.