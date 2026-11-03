Менингококковой инфекцией можно заразиться через поцелуи и при длительном тесном контакте с носителем бактерии, даже если тот чувствует себя совершенно здоровым. Заболевание способно развиваться стремительно и в тяжёлых случаях приводить к смерти за считаные часы. Об этом рассказала Life.ru врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Менингококк может жить в носоглотке человека, который чувствует себя здоровым. Это значит, что его иммунитет прекрасно справляется с нагрузкой и сдерживает активное размножение возбудителя. Но даже в этом случае человек может передавать бактерию другим Екатерина Демьяновская врач-невролог

По словам врача, заражение происходит через выделения из носоглотки при тесном или длительном контакте. Особую опасность представляет способность менингококка проникать в кровь и вызывать сепсис. В тяжёлых случаях инфекция приводит к повреждению сосудов, нарушениям свёртываемости крови и резкому падению давления.

Первые симптомы менингококкового менингита напоминают обычную простуду: повышается температура, появляются головная боль и слабость. Однако быстрое ухудшение состояния, повторная рвота, сонливость, спутанность сознания и скованность мышц шеи должны насторожить.

«При таких симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь. Тревожный признак — красно-фиолетовая сыпь, которая не бледнеет при надавливании. Но дожидаться её появления не нужно: она бывает не всегда и может возникнуть уже в разгар течения инфекции», — предупредила Демьяновская.

Особенно уязвимы перед инфекцией дети, подростки и люди с некоторыми нарушениями иммунитета. При этом тяжёлое заболевание может развиться и у тех, кто не относится к группам риска.

Врач посоветовала обращаться за медицинской помощью даже при хорошем самочувствии, если был тесный контакт с заболевшим. Специалист определит необходимость профилактического приёма антибиотиков. Дополнительной защитой от инфекции служит вакцинация.

Напомним, 12-летняя девочка умерла после резкого ухудшения самочувствия в лагере имени Губина. На следующий день после обращения в медпункт школьницу госпитализировали, а затем перевели в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, 2 ноября ребёнок скончался. Предварительной причиной смерти названа молниеносная форма менингококковой инфекции.